Форум «Семья»: новые меры социальной поддержки семей с детьми и актуальные проблемы образования. Фото предоставлено "КП".

18 апреля в Тюмени состоялся областной форум «Семья» - образовательное мероприятие для родителей прошло в прямом эфире, собрав у экранов компьютеров и смартфонов активную аудиторию.

Напомним, что в прошлом году форум «Семья» из привычного офлайн-формата перешел в онлайн в связи с ограничениями, продиктованными временем. Эксперимент оказался успешным, поэтому в 2021 году открытая коммуникативная площадка вновь распахнула свои двери в режиме реального времени на платформе сайта для тюменских родителей «Детки!». Организатором мероприятия традиционно выступил федеральный партийный проект «Крепкая семья».

Открывая форум и приветствуя гостей прямого эфира, автор проекта, депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова отметила, что меняются форматы работы, но одно остается неизменным: главной целью форума «Семья» остается предоставление максимума полезной информации. Чтобы родители чувствовали себя защищенными, уверенными в завтрашнем дне и могли выстраивать гармоничные отношения в семье.

В роли приглашенных гостей – спикеров мероприятия выступили представители органов исполнительной власти, а также семейные и подростковые психологи, в том числе столичные специалисты. Большое количество актуальных тем было раскрыто на тематических образовательных площадках. Благодаря интерактивному формату мероприятия многие родители получили исчерпывающие ответы на вопросы, присланные к эфиру.

Первая тема, которую обсуждали в рамках традиционной секции форума – «Семья и государство», стала ежемесячная денежная выплата на детей от 3 до 7 лет. С 1 июня 2020 года семьи с детьми этого возраста получают выплаты в размере половины регионального прожиточного минимума на каждого ребенка при условии, если среднедушевой доход семьи меньше одного прожиточного минимума. Однако не всегда эта мера социальной поддержки позволяла семье выходить из категории малообеспеченных. В связи с этим в результате диалога правительства с регионами были разработаны новые правила ее предоставления. О размере ежемесячной денежной выплаты на ребенка от 3 до 7 летвключительно, правилах и условиях ее получения в 2021 году рассказала заместитель директора департамента социального развития Тюменской области Ирина Ожогина.

- Данная выплата является востребованной среди населения. В 2020 году она была назначена более чем на 62’000 детей, в первом квартале 2021 года ее получают более 52’000 детей, а это более 42’000 тюменских семей. С 1 апреля 2021 года выплата изменила размер и стала адресной, что позволяет предоставлять поддержку наиболее нуждающимся семьям. Также введена трехступенчатая система данной выплаты: 50 %, 75 % и 100 % величины прожиточного минимума для детей, – поделилась Ирина Ожогина.

Изменен учетный период для расчета среднедушевого дохода семьи (СДД): шесть месяцев заменены на четыре, предшествующие месяцу обращения. СДД определяется исходя из суммы доходов всех членов семьи за последние двенадцать календарных месяцев, предшествующих четырем календарным месяцам перед месяцем подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты. В расчет СДД не включается размер данной выплаты, но при этом при его расчете учитываются опекаемые дети и дети в возрасте до 23 лет – студенты-очники. Эти критерии также позволят получить данную помощь большему количеству семей.

Среди изменений в условиях предоставления выплат стало учитываться «правило нулевого дохода», означающее, что в учетном периоде в семье обязательно должны быть доходы от предпринимательской, трудовой, творческой и иных видов деятельности. Если же такового нет, то обязаны иметься объективные причины его отсутствия на протяжении 10 месяцев.

Заявление на выплату, которая назначается на 12 месяцев, подается на всех детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно и рассматривается с учетом адресного подхода. Лишение права на предоставление выплаты тем, кому она уже назначена, нормативно не предусмотрено. Для расчета размера пособий необходимо обратиться за профессиональной консультацией по телефону горячей линии или единого социального телефона.

- Хотелось бы отметить, что введен критерий осовременивания данной выплаты. В том случае если семья обратилась в 2020 году и получает на сегодняшний день 5816 рублей, либо – в 2021 году и получает 5978 рублей, то органы социальной защиты населения произведут перерасчет выплаты, который осуществляется с 1 января 2021 года, исходя из прожиточного минимума для детей, установленного на текущий год. Это 5997,5 рублей. Обращаться за данным перерасчетом никуда не требуется: его начисление происходит в автоматическом режиме и будет произведено в ближайшее время, – обращает внимание родителей заместитель директора департамента социального развития Тюменской области Ирина Ожогина.

Актуальные вопросы дошкольного и общего образования были подробно освещены в ходе выступления Ирина Конончук, заместителя директора департамента образования и науки Тюменской области.

В числе приоритетов в современном образовании можно назвать: внедрение новых форматов работы, в том числе цифровой образовательной среды, укрепление взаимосвязи в цепочке ребенок-родитель-учитель, развитие мотивации и интереса ребенка к учебе. Школа уже давно перестала быть привычным местом для обучения, а стала мультимедийным пространством, оснащенным современными классами и новейшими лабораториями, территорией для совместных креативных проектов. Насколько эти изменения помогают детям в учебе и с какими сложностями сталкиваются участники этого процесса, рассказала Ирина Конончук.

- Система образования на сегодняшний день работает над двумя большими задачами: повышение качества образования и возвращение приоритета воспитания. Первое, о чем мы поговорим, – обновление содержания образования. Много разговоров ведется о перегрузке детей, педагогов, бесконечном количестве домашних заданий. И во многом это справедливо, потому что очень сложно скомпоновать весь учебный материал таким образом, чтобы хватило времени на все. Какие изменения происходят в этой части и над чем здесь работает система образования? Прежде всего, это формирование межпредметных связей, другой формат обучения, выход на практику, что в комплексе «упаковывает» у ребенка объем учебных предметов, – отметила заместитель директора департамента образования и науки Тюменской области Ирина Конончук.

Тюменская область вошла в десятку пилотных регионов в стране по реализации проекта «Навигаторы детства». В школах уже появились специалисты, которые занимаются с детьми. Их называют советниками по воспитанию, и по сути это современная версия старшей пионервожатой, напрямую работающей с детьми и знающей, чем живут школьники, что им интересно. Это еще одна новая струя в системе образования.

Не менее важна событийная среда – то, чем живут дети и что необходимо поддерживать и развивать. Сейчас у школьников множество возможностей социализироваться и заявить о себе. К примеру, всероссийский проект «Большая перемена». В прошлом году в нем могли участвовать только старшеклассники, сейчас – ученики с пятого класса. Большой призовой фонд, путевки в «Артек» победителям: для детей это возможность не только проявить себя, но и добиться успеха.

- Говоря о цифровой среде и предвосхищая вопрос о переходе с очного обучения на дистант, хотелось бы сразу успокоить всех родителей. Цифровая образовательная среда как проект не подразумевает под собой замены на дистанционный режим обучения. Школа, прожив вместе с родителями и детьми такой непростой год, подтвердила ценность очного общения ребенка и педагога. Да, у нас есть такой опыт, появляются технологии. Разрабатывается и внедряется единая российская образовательная платформа «Сферум», которая позволяет в совсем других масштабах удаленно общаться детям и педагогам. Мы можем сегодня брать все лучшее, что есть в цифровой среде. Не пренебрегая вопросами информационной безопасности и нагрузки, использовать технологии и элементы цифровизации, а не заменять очное обучение на дистанционное.

Учебный год подходит к концу. Выпускники 9 и 11 классов готовятся к сдаче итоговой аттестации. Есть изменения, которые важно знать всем родителям. В девятых классах в этом году два выпускных экзамена: русский язык и математика. Они влияют на получение аттестата об основном общем образовании, поэтому именно их и будут сдавать девятиклассники. Всероссийские контрольные работы не влияют на получение аттестата, их пересдачи не предусмотрено. Это один предмет по выбору, который должен сдать ребенок. Если говорить об учащихся одиннадцатых классов, то появляются 3 категории выпускников. В этом году ЕГЭ сдают выпускники, которые планируют поступление в вузы. Этим ученикам нужно выбрать русский язык как обязательный предмет, который влияет на получение аттестата, и не менее двух экзаменов по выбору. Для ребят, не планирующих поступать в вузы, предусмотрены государственные выпускные экзамены: русский язык и математика по контрольно-измерительным материалам. И третья категория выпускников – дети с ограниченными возможностями здоровья, сдающие государственные выпускные экзамены в таком же формате, как и в прошлом году.

- Приоритетов в системе образования много, их можно обозначить. Мы понимаем, куда мы идем, но точно знаем, что самое важное условие для того, чтобы это успешно реализовывалось, – взаимодействие с родителем. Для ребенка детский сад – игра, а школа – уже труд. Чтобы этот труд был продуктивным и при этом дети могли активно отдыхать, развиваться и социализироваться, необходима общая среда, которая может быть организована в детском коллективе при помощи родителей и педагогов в первую очередь, – подчеркнула заместитель директора департамента образования и науки Тюменской области Ирина Конончук.

Желающие прослушать лекции спикеров тематических образовательных площадок, ознакомиться с презентациями выступлений и ответами на вопросы зрителей форума «Семья», присланных к прямому эфиру, могут сделать это в удобное время на сайте для тюменских родителей «Детки!» по ссылке: www.detkityumen.ru/family2021/.