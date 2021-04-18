В Тюмени спасли женщину с внематочной беременностью Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени гинекологи Областной клинической больницы №2 спасли молодую девушку с внематочной беременностью. Как сообщили в департаменте здравоохранения региона, женщину экстренно госпитализировали на 9-й недели беременности. Молодую мать спасли от кровопотери и сохранили возможность стать мамой.

Девушка ещё не встала на учет гинеколога. После того, как её спасли, у женщины выявили редкую форму внематочной беременности. Если бы в отношении неё не приняли бы необходимые меры, то она могла лишиться репродуктивного органа. Благодаря высокому профессионализму врачей ОКБ №2 и оснащению клиники, женщине удалось избежать негативных последствий.

По словам руководителя гинекологического отделения больницы Дениса Лапина, после прерывания шеечной беременности врачи выполнили контрольные УЗИ, по которым девушке диагностировали полное восстановление матки.

- Более того, в будущем она спокойно может забеременеть и выносить ребенка, - отметил Денис Лапин.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что органосохраняющее лечение внематочной беременности проводится в ОКб №2 с 2015 года. За шесть лет здесь успешно оказали помощь девяти пациенткам с подобной патологией. В России опытом проведения таких операций обладают только клиники крупных городов.