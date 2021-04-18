Сколько стоит помыть окна в Тюмени весной? Фото: Татьяна Коркина

Помочь в мытье окон, если они находятся выше первого этажа, помогут специальные щетки на магнитах, которые стоят в магазинах от 1 до 1,5 тысяч рублей. Как сообщает портал «Мегатюмень» со ссылкой на специалистов, без хорошего страховочного ремня самому на высоту лучше не лезть, ведь лестницы и стремянки могут упасть.

Как отмечают сотрудники одной из клининговых компаний, за возможность смотреть через «чистые окна», специалисты возьмут от 4000 до 2 тысяч рублей. Отмыть две рамы можно за 400 рублей, а три окна – за 600 рублей.

- Если окно нестандартного размера, то цену будут определять по фото или обсуждать на месте. Сотрудники моют не только окна, но и лоджии: 3 метра выходят примерно на 1500 рублей, а 6 метров от 1800 до 2500 рублей, - говорят сотрудники.

Сезон «мытья окон» только начался, в день поступает около 3-х заказов. Для мытья окон сотрудники используют бытовую химию, которую можно купить в любом магазине. По словам «стеклоочистителей», для чистки окон используют телескопическую щетку. Однако, несмотря на доступность материалов для индивидуальной очистки, лучше обратиться за помощью к специалистам.