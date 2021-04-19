Погода на 19 апреля в Тюмени: всего плюс 1

В Тюмени всего плюс 1. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 19 апреля, утро в Тюмени будет безоблачным и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет минус 6 – 7 градусов, днем – плюс 1. Вечером столбики термометров покажут минус 3 – 4 градуса. В течение дня будет дуть северо-западный ветер, переходящий в восточный, со скоростью 1 – 6 метров в секунду.

В этот день почитается память святого преподобного Евтихия, архиепископа Константинопольского. В народе святого Евтихия называли Тихим, поскольку погода в этот день чаще всего бывала именно такой. Когда выдавался и вправду тихий день, то крестьяне примечали: «Это к урожаю ранних хлебов».