Тюменцам рассказали, как не обжечься при покупке лука-севка и чеснока для посадок на даче Фото: Татьяна Коркина

Специалисты Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО дали тюменцам советы по покупке лука-севка и чеснока для посева на огороде. В первую очередь надо помнить, что для посадки должны использоваться только те сорта, которые находятся в госреестре селекционных достижений, и допущены к использованию.

Когда вы выбираете луковицы чеснока и лука-севка, обратите внимание на внешний вид. Они должны быть цельными, здоровыми, чистыми, с сухими кроющими чешуйками, хорошо вызревшей шейкой, с остатками корневой системы или без неё.

Что касается чеснока, то его луковицы должны быть без грязи, с целым твердым донцем и без повреждений вредителями. Другой важный момент – на упаковке должны быть указаны: название культуры, сорт, номер партии, название хозяйства, адрес и сортовая чистота, сообщает «Тюменская область сегодня».

Если вы обнаружили нарушения требований при реализации посадочного материала, обращайтесь в тюменское Управление Россельхознадзора по телефону: (3452) 43-15-12.