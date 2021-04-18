В Тюмени задумали открыть галерею под открытым небом. Фото: Морфология улиц

«Синестезия» станет главной темой предстоящего IV фестиваля уличного искусства «Морфология улиц», к участию в котором приглашают художников со всей России. Всем, кто хочет поучаствовать в мероприятии, нужно заполнить анкету до 11 мая 2021 года включительно. По информации портала «Мегатюмень», в рамках серии творческих мероприятий художники создадут 15 стрит-артов.

17 мая в социальных сетях проекта опубликуют шорт-лист из 13 участников, ещё 2 работы будут принадлежать приглашенным экспертам. По словам организаторов, также у домов № 11 и № 9 на улице Северной обновят арт-квартал. Сейчас там нанесены муралы пермских и тюменских художников на разные темы и в разных техниках, но организаторы хотят сделать это место комплексным, отражающим единый стиль и идею.

– Запланировали видоизменить квартал: работы будут дополнять друг друга, содержать схожие элементы или цвета. Так, мы наконец откроем в Тюмени галерею под открытым небом, – говорят организаторы.

Напомним, фестиваль «Морфология улиц» проходил в Тюмени три раза. За это время 75 художников создали около 100 стрит-артов, 31 эксперт выступил на образовательной программе, 590 человек посетили лекции и мастер-классы.