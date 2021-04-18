Поля Ишимского района засеют пшеницей, овсом, ячменем и горохом Фото: pixabay.com

Специалисты управления сельского хозяйства и продовольствия администрации Ишимского района проверят на готовность к посевной более 30 крестьянско-фермерских хозяйств и 12 крупных сельхозпроизводителей. По словам первого заместителя главы района Сергея Максимова, уже готовы семена, техника, удобрения и топливо.

– Если позволит погода, традиционно выйдем на поля в двадцатых числах апреля на прибивку влаги. 2 мая приступим к посеву, – цитирует Сергея Максимова ИА «Тюменская линия».

Хозяйства района купили почти 1,5 тысячи тонн семян высоких репродукций и элиты для улучшения качества семенного фонда. Аграрии уже проверили более 23 тысяч тонн зерна, до кондиции осталось довести 18% семян. Под урожай закуплено 10 тонн минеральных удобрений из 11 запланированных.

На 90% готова и техника. Сельхозпроизводители уже отремонтировали тракторы, прицепные и навесные агрегаты, обновили машинно-тракторный и комбайновый парк.

Что касается посевных площадей, то они сохранятся на уровне 2020 года. Хлеборобам предстоит засеять 107 тысяч гектаров, из которых 90 тысяч гектаров займут зерновые и зернобобовые. Основными же культурами останутся пшеница, овес, ячмень и горох.