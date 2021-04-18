Александр Моор попросил тюменцев «не пускать палы и не жечь траву» Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Губернатор Тюменской области Александр Моор призвал жителей региона «не пускать палы и не жечь траву». Об этом он попросил на своих страничках в социальных сетях во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и в Instagram. По словам главы региона, регион готов к пожарам, но без помощи тюменцев контролировать ситуацию будет не просто.

Александр Моор поведал, что за сутки 16 апреля в регионе зафиксировали 27 очагов возгорания, и почти во всех случаях причина ЧП – человеческий фактор.

- Огонь в любой момент может перекинуться на жилые постройки. И только благодаря пожарным стихию удается укротить, - написал Александр Моор.

Для привлечения внимания Александр Моор приложил фотографию начальника Пожарно-спасательной части №14 Александра Цулиты, который работает в системе МЧС 11 лет.

- Дома его ждут жена и дети. Об опасности профессии в семье не говорят. Но мы с вами знаем, с какими рисками связана противопожарная служба, - подчеркнул Александр Моор.