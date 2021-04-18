В Тюменском районе питание школьников находится на особом контроле Фото: Татьяна Коркина

Родители, ученики, педагоги и организаторы питания Тюменского района обсудили в онлайн-формате качество блюд в школьных столовых. На повестке дня – вопросы, связанные с разнообразием меню, удовлетворенности услугами учеников и их родителей, организация питания для учеников начальной школы и детей-инвалидов.

Бесплатное питание в школах Тюменского района сейчас получают 1714 ребят из малоимущих семей и 900 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей-инвалидов. Они, как и ученики 1-4 классов, получают двухразовое горячее питание.

По мнению директоров школ, эффективному выстраиванию процесса помогает реакция и жалобы родителей со стороны организатора питания «Магия вкуса». Руководитель предприятия Марина Сыскова выразила пожелание вернуться к формату родительских конференций, как только в Тюменской области снимут ограничения на массовые мероприятия. Мамы и папы тогда могли попробовать каждое блюдо и убедиться в его качестве.

Как отметила председатель районного «Совета родителей» Анна Миронова, рейды родителей по школьным столовым помогают увидеть объективную картину, понять, почему ребенок отказывается есть то или иное блюдо. «Совет родителей» планирует сделать выездные рейды ежемесячно, на постоянной основе.