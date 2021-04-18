Тюменцам рассказали, как правильно обработать территорию от клещей-кровососов Фото: Татьяна Коркина

Обработка территории частного дома или дачи от клещей – лучшая защита от этих опасных кровососов. Как рассказал руководитель одного из тюменских предприятий, занимающихся акарицидной обработкой, Дмитрий Дмитриева спрос на такие услуги уже начался. По его словам, сейчас поступает от 15 до 30 заказов в день, однако разгар сезона начнется в мае.

- Обрабатывать нужно 3 раза за сезон, потому что ни одно средство не действует больше 45-50 дней. Допустим, траву обработали, а затем скосили – обрабатывать нужно заново. Чаще всего к нам обращаются физические лица, но могут позвонить и из УК либо образовательных организаций, - рассказал Дмитрий.

По окончании обработки нужно подождать от 5 часов и внимательно проследить, чтобы дети тщательно мыли руки и не трогали лицо. Обрабатывать огороды нужно строго за 20 дней до первых плодов.

Тюменцам, которые хотят самостоятельно избавиться от клещей, советуют надеть закрытую одежду, а после акарицидной обработки ещё 1-2 дня тщательно мыть руки.