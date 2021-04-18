Тюменцам рассказали, что нужно делать, чтобы меньше уставать на работе Фото: Татьяна Коркина

Прогулки, езда на велике и самокате, офисная гимнастика в рабочее время поможе тюменцам избавиться от такой проблемы, как гиподинамия. «Благодаря» техническому прогрессу люди освободились от физических нагрузок, упростили пользование бытовыми навыками. Как следствие – стали меньше двигаться и больше уставать – физически, психологически и эмоционально.

Как сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на Центр гигиены и эпидемиологии, отсюда вытекают стресс, депрессия, профессиональное выгорание и трудности со здоровьем.

- Малое количество двигательной активности ведет также к дальнейшему усугублению положения и более серьезным заболеваниям. Только физические нагрузки в течение дня способны избавить жителей от нервно-психического напряжения, - рассказали в Центре.

Специалисты напоминают, что каждому тюменцу нужно самостоятельно подобрать время для физкультуры и спорта в течение дня, хотя бы полчасика.