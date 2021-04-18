«Цифровой диктант» поможет тюменцам защититься от цифрового мошенничества Фото: Татьяна Коркина

Тюменцы ещё могут проверить знания о современных IT-технологиях, приняв участие в «Цифровом диктанте», который проходит в России до 24 апреля 2021 года. В диктанте – четыре блока, первый из которых посвящен различным устройствам и базовым программам, второй – умению работать с различными сервисами и соцсетями. Вопросы третьего блока посвящены знаниям о защите персональных данных, а четвертого – о новых технологиях, сообщает «Вслух.ру».

По информации медиацентра Тюмени, главная задача «Цифрового диктанта» – научить россиян защищаться от цифрового мошенничества.

- Сейчас это одна из самых острых тем — каждое четвертое преступление в стране совершается в киберпространстве, - отметили в медиацентре.

«Цифровой диктант» сделан в форме теста. Чтобы его написать, нужно лишь устройство с выходом в интернет. Написать диктант можно здесь.