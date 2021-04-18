Участникам выставки «Охота и рыбалка. Туризм. Спорт. Отдых» расскажут о путешествиях в Тюменской области Фото: Татьяна Коркина

Презентации, мастер-классы и консультации специалистов пройдут в тюменском выставочном зале, в рамках всероссийской выставки «Охота и рыбалка. Туризм. Спорт. Отдых». Как сообщили в Агентстве туризма и продвижения региона, в ней поучаствуют более 40 участников из многих российских регионов, включая Алтайский край, Башкирию, Пермский край, Саратовскую и Московскую области и т.д.

По слова руководителя агентства Марии Трофимовой, российские направления по ряду причин – самые востребованные. Первое знакомство с новыми местами для отдыха часто происходят с помощью интернета, однако для многих остается важным непосредственное общение и получение информации из первых уст.

- У нас успешно работает центр Visit Tyumen в тюменском ЦУМе. Уверена, что и посетители выставки «Туризм, спорт и отдых» найдут для себя много полезного. Ведь видов туризма много: кому-то нужен поход, палатки, охота, другим пляжный отдых, термальные источники, третьим - достопримечательности. Все это сейчас доступно и для отдыхающих в Тюменской области, - рассказала Мария Трофимова.

Новинкой на выставке станет стенд госохотдепартамента Тюменской области. С 21 по 25 апреля любители активного отдыха на природе смогут получить ответы на вопросы о правилах охоты в регионе. Как отметил гендиректор АЛ «Тюменская ярмарка» Михаил Брудков, также интерактивный стенд «Славянское подворье» заявила администрация Ялуторовска.