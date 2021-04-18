Погода в Тюмени 18 апреля: местами пройдет снег Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 18 апреля 2021 года, ожидается усиление ветра порывами до 17-22 м/с, снег, мокрый снег, гололёдные явления.

На улице – облачно с прояснениями. Местами небольшие, умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, местами снег будет лежать на земле. Ветер западный с переходом на северный 9-14 м/с. Ночью в отдельных районах порывы до 19 м/с, днём в отдельных районах порывы до 17-22 м/с, температура воздуха ночью 0…-5 C, местами до -10 С, днём +3…+8 С, местами -3…+2 С.

По народному календарю 18 апреля – день Федула-ветреника. С этого дня начинают дуть теплые осенние ветры. На Руси о ненастной погоде говорили: «Пришел Федул – губы надул». Считалось, что с первыми весенними ветрами прилетают сверчки, бабочки-крапивницы и божьи коровки, которые начинают селиться в огородах.