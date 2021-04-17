В Тюменской области скончалась 74-летняя пенсионерка с подтвержденным коронавирусом Фото: pixabay.com

По данным на 17 апреля, в Тюменской области скончалась 74-летняя пенсионерка с подтвержденным коронавирусом. Как сообщили в оперативном штабе, женщина умерла от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусно-бактериальной бронхопневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 434 пациента с коронавирусом.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», число заболевших коронавирусом в Тюмени на 17 апреля 2021 года увеличилось на 54 человека.