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Здоровье17 апреля 2021 19:00

В Тюменской области скончалась 74-летняя пенсионерка с подтвержденным коронавирусом

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 17 апреля 2021 года
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области скончалась 74-летняя пенсионерка с подтвержденным коронавирусом

В Тюменской области скончалась 74-летняя пенсионерка с подтвержденным коронавирусом

Фото: pixabay.com

По данным на 17 апреля, в Тюменской области скончалась 74-летняя пенсионерка с подтвержденным коронавирусом. Как сообщили в оперативном штабе, женщина умерла от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусно-бактериальной бронхопневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 434 пациента с коронавирусом.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», число заболевших коронавирусом в Тюмени на 17 апреля 2021 года увеличилось на 54 человека.

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