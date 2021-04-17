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Здоровье17 апреля 2021 18:54

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 17 апреля 2021 года увеличилось на 54 человека

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 17 апреля 2021 года
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 17 апреля 2021 года увеличилось на 54 человека

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 17 апреля 2021 года увеличилось на 54 человека

Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 17 апреля 2021 года увеличилось на 54 человека (в их числе четверо детей). Таким образом, общее число заразившихся инфекцией с начала пандемии составило 34 488 человек. Также за сутки от коронавируса излечились 78 человек (за весь период – 32 748).

На искусственной вентиляции легких находятся 12 пациентов, под медицинским наблюдением – 4546 человек, на перевахтовке – 644 человека.

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