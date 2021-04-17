Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 17 апреля 2021 года увеличилось на 54 человека Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 17 апреля 2021 года увеличилось на 54 человека (в их числе четверо детей). Таким образом, общее число заразившихся инфекцией с начала пандемии составило 34 488 человек. Также за сутки от коронавируса излечились 78 человек (за весь период – 32 748).

На искусственной вентиляции легких находятся 12 пациентов, под медицинским наблюдением – 4546 человек, на перевахтовке – 644 человека.