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Общество17 апреля 2021 18:47

На Тюмень надвигается шторм: сильнейший ветер с порывами до 22 м/с, гололед и мокрый снег

Будьте осторожны!
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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На Тюмень надвигается шторм: сильнейший ветер с порывами до 22 м/с, гололед и мокрый снег

На Тюмень надвигается шторм: сильнейший ветер с порывами до 22 м/с, гололед и мокрый снег

Фото: Татьяна Коркина

Непогода надвигается на Тюменскую область. Так, на юге региона завтра, 18 апреля, ожидается мокрый снег, гололедные явления и усиление ветра, с порывами до 22 м/с. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Ночью температура воздуха упадет до -6…-9 градусов. Утром воздух прогреется до +2…+5 градусов, но днем снова чуть-чуть похолодает.

Утром будет облачно, с прояснениями, но к обеду ожидается ясная погода и солнышко.

Погода в Тюмени и Тюменской области