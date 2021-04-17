На Тюмень надвигается шторм: сильнейший ветер с порывами до 22 м/с, гололед и мокрый снег Фото: Татьяна Коркина

Непогода надвигается на Тюменскую область. Так, на юге региона завтра, 18 апреля, ожидается мокрый снег, гололедные явления и усиление ветра, с порывами до 22 м/с. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Ночью температура воздуха упадет до -6…-9 градусов. Утром воздух прогреется до +2…+5 градусов, но днем снова чуть-чуть похолодает.

Утром будет облачно, с прояснениями, но к обеду ожидается ясная погода и солнышко.