У тюменской молодежи есть шанс заполучить престижную работу Фото: pixabay.com

Деловая игра для молодежи Job offer, на которой участники выполняют задания и защищают их перед маркетинговыми компаниями, компаниями из сфер digital-продвижения и продюсирования, пройдет в тюменском мультицентре «Моя территория» 24 апреля в 16.30. По данным Moi-Portal, лучшие участники получат приглашение на работу или оплачиваемую стажировку.

Перед стартом деловой игры участники поделятся на команды: медиа и проектный менеджмент. Благодаря работе в командах, они будут учиться договариваться, работать в группе и развивать лидерские навыки. По словам руководителя мультицентра Ирины Мустыгиной, проект позволяет полезно провести время, попробовав себя в решении кейсов и защите их перед экспертами.

– Более 20 процентов участников прошлой игры были приглашены на оплачиваемые стажировки с возможностью дальнейшего трудоустройства. Такой результат мотивирует развивать этот проект и продолжать помогать молодежи в поиске работы, – отметила она.

Ссылку на регистрацию можно найти в социальных сетях.