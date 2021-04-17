В тюменской больнице проводят уникальные исследования коронарных артерий Фото: Татьяна Коркина

Амбулаторная коронароангиография появилась в тюменской ОКБ №1 на базе кардиологического дневного стационара. Это диагностическое рентгеновское исследование коронарных артерий, когда через одну из артерий предплечья под местным обезболиванием вводится к сердцу тонкий катетер.

С помощью него в коронарные артерии подается контрастное йодосодержащее вещество, после чего на экране можно оценить состояние сосудов сердца. По словам заведующей кардиологическим дневным стационаром ОКБ №1 Алевтины Серещевой, короноароангиография помогает лечащему врачу принять решение об операции (шунтировании) или балонном расширении (ангиопластике).

- Раньше пациентам приходилось долго ждать очередь на эту процедуру, - говорит Алевтина Серещева.

На первом этапе отбора на диагностику пациент проходит исследования, которые назначает лечащий врач в поликлинике. После сдачи анализов пациент поступает в палату дневного кардиологического стационара ОКБ №1. Ещё 4-5 часов после исследования за ним наблюдают в условиях дневного кардиостационара.

Одно из главных преимуществ процедуры – пациент не госпитализируется, что снижает риск каких-либо заражений.