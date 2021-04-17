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Общество17 апреля 2021 18:03

Власти Тобольска раздумывают, что разместить внутри легендарной богадельни

От горожан принимают креативные проверенные идеи
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Власти Тобольска раздумывают, что разместить внутри легендарной богадельни

Власти Тобольска раздумывают, что разместить внутри легендарной богадельни

Фото: Татьяна Коркина

Власти Тобольска принимают идеи по использованию недавно отремонтированного здания богадельни – важного объекта культуры. По словам пресс-секретаря главы города Анастасии Гулиной, до советского периода истории России со зданием стояла Богоявленская церковь. Теперь власти раздумывают, что разместить внутри богадельни.

- Нужны именно готовые проверенные креативные идеи от предпринимателей: все то, что замотивирует горожанам всех возрастов уделить потом время каким-то активностям внутри, - цитирует Гулину издание «Тюменская область сегодня».

Здание богадельни общей площадью более 100 кв м – часть туристического маршрута по Тобольску. Сюда же входит тобольский кремль, Базарная площадь и дом-музей Николая II.

Отметим, что Богоявленскую церковь в Тобольске основали в 1624 году. В 1930 советская власть закрыла церковь, а в 1949 году её взорвали до самого основания. От церкви сохранилось здание церковной богадельни, которое некоторое время было заброшено.

История современности