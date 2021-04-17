Сельхозпроизводителям Тюменского района стало проще получить господдержку Фото: Татьяна Коркина

Встречи с возможными участниками программы «Агростартап» - представителями фермерских хозяйств, ипшниками в сфере производства производства и переработки сельхозпродукции и жителями – проводят специалисты управления АПК Тюменского района во всех муниципалитетах. Документы на получение гранта можно подать до 29 апреля 2021.

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, получить поддержку на развитие стало ещё проще и привлекательнее. Так, например, увеличилась сумма гранта, упростилась процедура его получения и расширился спектр использования. Размер гранта на одного получателя составит не более 90% затрат. Для разведения крупного рогатого скота мясного и молочного направлений – не более 5 млн рублей, по другим – не более 3 млн рублей.

А ещё расширился перечень категорий затрат, на которые можно направить средства гранта. По традиции самыми востребованными остаются: покупка сельскохозяйственных животных, техники и переработки сельхозпродукции, пчелопакетов и оборудования для пчеловодства. Деньги можно направить на покупку автомобиля, оборудования для производства, переработки и хранения продукции и специализированного автомобиля для мобильной торговли.

Гранты, в т.ч. по программе «Агростартап», получили четыре представителя Тюменского района: фермеры Александр Горбунов из Муллашей, Динар Галиев из Богандинского, Сергей Ишков из поселка Винзили и Геворг Николян из Нариманова.