Тюменские рентгенологи изучили новые метода диагностики заболеваний молочной железы Фото: Татьяна Коркина

Специалисты рентгенологического отделения Медицинского города Надежда Ерх и Татьяна Семенова на днях побывали на обучении в «Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н.Н. Петрова» в Санкт-Петербурге.

В течение пяти дней специалисты проходили обучающий курс «Мультимодальный подход в лучевой диагностике молочной железы». Они изучали методы диагностики заболеваний молочной железы и обсудили сходства и различия одних и тех же заболеваний на УЗИ, МРТ и маммографии. Также тюменских врачей познакомили с прогрессивным подходом диагностики молочных желез.

Сегодня врачи узи-диагностики, рентгенологи Медицинского города ориентированы на выполнение исследований в рамках своей специализации, каждый из них компетентен в своей области. Внедрение нового диагностического подхода, когда один специалист владеет полным арсеналом методов лучевой диагностики, более объективно и имеет несколько плюсов для пациентов и для врачей.