Тюменцам рассказали о «самочувствии» дождевых червей и многоножек после запуска завода в Тобольске Фото: pixabay.com

Специалисты Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН продолжают изучать влияние строительства и запуска производственных процессов на «ЗапСибНефтехиме» на уровень биоразнообразия лесов. Как сообщает «Тюменская линия», негативного влияния не обнаружено.

По словам энтомолога Елены Сергеевой, специалисты наблюдают за динамикой состава, численности и биомассы почвенных беспозвоночных.

– Есть индикаторные виды беспозвоночных животных, которые чутко реагируют на малейшие изменения условий окружающей среды. К ним можно отнести почвенных беспозвоночных, таких как дождевые черви, многоножки, коллемболы, жуки, поденки, ручейники и стрекозы, – рассказала Елена Сергеева.

Ученые считают, что в пределах мониторинговых участков выраженного негативного влияния на уровень биоразнообразия лесных экосистем в окрестностях предприятия не обнаружено.