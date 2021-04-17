В Тобольске выберут «Мисс оптимистку – 2021»

Фото: https://vk.com/miss_optimistka2021

Благотворительный творческий конкурс красоты «Мисс оптимистка – 2021» пройдет в драматическом театре Тобольска 22 апреля в 18 часов. По информации издания «Тюменская область сегодня», конкурс пройдет среди девушек с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 16 до 35 лет.

«Мисс оптимистка» – всероссийский конкурс, который объединяет девушек с ограниченными возможностями здоровья со всей страны. Проект призван выявить у них интеллектуальный и творческий потенциал, показать внутреннюю красоту и уникальность каждой конкурсантки.

Организатор конкурса – общественная молодежная реабилитационная организация инвалидов «Оптимист» Тюмени.