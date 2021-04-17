МФК «Тюмень» сыграет с самарской командой «Динамо»

Фото: Ассоциация мини-футбола России

Команда МФК «Тюмень» накануне отправилась в Самару на матчи 17-го тура Париматч-Суперлиги. В эти выходные они встретятся с местной командой «Динамо». Как сообщает «Вслух.ру», игры пройдут почти через месяц по окончании финала Кубка России, в котором победила команда «Газпром-Югра», и предыдущего тура, где «Тюмень» встречалась с екатеринбургской командой «Синара». Правда, трое футболистов, Артем Антошкин, Сергей Абрамович и Иван Милованов, выступали в отборочных матчах чемпионата Европы − 2022 в составе сборной России.

Спортсмены набрали максимум (18) очков в турнирной таблице группы II и досрочно обеспечили себе участие в финальном турнире «ЕВРО-22» в Нидерландах.

В турнирной таблице Париматч-Суперлиги МФК «Тюмень» находится на 4-м месте. 14 игр из 28 закончились победой, 8 – проигрышами и 6 – ничьей. В копилке у команды 48 очков. Соперники из Самары находятся на строчке ниже.

По словам воспитанника тюменского мини-футбола Евгения Мурашова, который третий сезон выступает за МФК «Динамо-Самара», у тюменской команды нет слабых мест. Она опытна и сильна во всех футбольных аспектах и славится бойцовским настроем.

– С «Тюменью» «Динамо-Самара» встречалась много раз, и мы понимаем, что добиться успеха в игре против такого сильного противника можно, только играя на пределе своих возможностей. Уверен, что тюменские футзалисты и тренеры горят желанием дать нам бой, – отметил Евгений Мурашов.

Заключительный тур регулярного чемпионата тюменцы проведут дома 8 и 9 мая. Их соперниками выступят футболисты из сыктывкарской «Новой генерации».