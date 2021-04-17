В Голышманово поставят евроконтейнеры для мусора, обладающие большой вместимостью

В Голышманово поставят евроконтейнеры для мусора, обладающих большой вместимостью Фото: pixabay.com

Обновление контейнеров под твердые коммунальные отходы началось в Голышмановском городском округе с 6 апреля. По информации портала «Мегатюмень», железные баки начали менять на евроконтейнеры объемом 1,1 кубометра. Их уже установили в населенных пунктах во всех 14 сельских администрациях округа, а сейчас работа кипит и в Голышманово.

По словам представителя компании «Сибсервис» Сергея Придчина, которая отвечает за вывоз мусора, евроконтейнеры обладают большей вместимостью и выглядят более эстетично.

− Они оборудованы крышкой, что поможет защитить коммунальные отходы от ветра, солнца, атмосферных осадков, животных и птиц, − отметил Сергей.

Современная спецтехника с задней загрузкой уже обслуживает маршруты, где установили новые контейнеры. Машины выходят на линию каждый день, как и полагается по СанПину, при плюсовых температурах. Всего же в округе появится более 600 новых контейнеров под мусор.