День открытых дверей в тюменском военкомате показал матерям, что нужно меньше переживать за сыновей

День открытых дверей прошел в тюменском военкомате. По словам руководителя центра «Достойный выбор» Максима Шереметьева, в сборном пункте Военного комиссариата Тюменской области организовали выставки от регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост», ТВВИКУ, ДОСААФ, Росгвардии и военно-патриотического клуба «Барс», где готовят водолазов.

Студенты узнали, как подготовиться к армии, поступить на контрактную службу и в военно-учебные заведения, которые базируются в Тюменской области. А представители «Достойного выбора» презентовали профориентационный проект «Армия будущего», который реализуется в Ишимского районе при поддержке Фонда президентских грантов. Как сообщает «Тюменская линия», в отборочных турнирах на радиоуправляемых танках поучаствовали более 150 человек.

Максим Шереметьев отмечает, что подобные мероприятия дают призывникам возможность посмотреть на военкомат изнутри

- Родители увидят, как там все устроено, и будут меньше волноваться за сыновей. Это впервые за много лет, когда двери сборного пункта открылись для всех желающих, по крайней мере, с 2009 года, как я начал работать в системе, я не помню такого, − отметил он.