Тюменские энергетики участвуют в турнире по волейболу в рамках межрегиональной спартакиады

Фото: «Россети Тюмень»

В Тюмени дан старт соревнованиям по волейболу в рамках межрегиональной спартакиады, которую проводят энергетики региона. В них примут участие более 110 специалистов из 13 команд. Сильнейшие получат не только кубок, но и право защищать честь компании на всероссийских состязаниях.

По информации организаторов, турнир продлится три дня. На первом этапе команды поделят на четыре подгруппы, в каждой из которых определят по две сильнейшие сборные. Они продолжат борьбу в плей-офф. Игры на выбывание пройдут в выходные.

Действующие победители соревнований – команда Урайских электрических сетей – традиционно задают тон состязаниям волейболистов. Также сильнейшими считаются дружины Ишимского ТПО и энергетики Сургута. Однако им придется постараться, так как борьбу им обязательно навяжут Северные электрические сети и команда Исполнительного аппарата.

– В этом году накал страстей на волейбольной площадке крайне высок. С первых матчей стало ясно: борьба будет упорной. Мастерство игроков заметно подросло. Каждая команда демонстрирует потрясающую волю к победе, профессиональную подготовку и отличную физическую форму. Это отмечают многие игроки, а особенно старожилы турнира, – отметил начальник ОДС Нижневартовского филиала «Россети Тюмень» Евгений Глушко.

Стоит отметить, что в целом спартакиада компании включает в себя девять видов спорта. Так, в течение года сотрудники определят сильнейших не только в мини-футболе, настольном теннисе и лыжных гонках, но еще и в баскетболе шахматах и плавании. В мае предстоит новая «битва» – по гиревому спорту и легкой атлетике.