Единый оператор газификации может появиться в регионах

Фото: pixabay.com

Решить вопрос завышенных цен на газ попросили жители деревни Грузины в Тверской области, где стоимость услуги зачастую людям не по карману. С этой просьбой они обратились к врио замсекретаря Генсовета «Единой России» Дмитрию Кобылкину в ходе рабочей поездки.

По его словам, «Единая Россия» получает похожие обращения от жителей большинства регионов страны.

– Мы обратимся к главе государства для того, чтобы решить этот вопрос. Подключение должно быть максимально разгруженным для человека. Это нужно делать за счет средств государства. Это будет правильно, – сказал Дмитрий Кобылкин.

По поручению президента Владимира Путина завершить газификацию в стране необходимо к 2030 году, а также нужно законодательно закрепить создание в стране единого регионального оператора газификации. Об этом ранее заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Оператор должен будет помогать людям в оформлении документов и комплексных договоров по принципу одного окна, в том числе через МФЦ и портал «Госуслуги». Это вдвое сократит сроки подключения.

Дмитрий Кобылкин отметил, что ранее партия уже предлагала механизм бесплатного подключения граждан к газораспределительным сетям с возложением затрат на эти цели на «Газпром».

Напомним, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и губернатор Тюменской области Александр Моор подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на пятилетний период – 2021–2025 годы. 14 апреля прошло совещание рабочей группы по координации мероприятий региональной программы развития газоснабжения и газификации, на котором «Газпром межрегионгаз» и правительство Тюменской области обсудили ключевые вопросы сотрудничества. В частности, региональные власти сообщили, что обеспечат подготовку к приему газа примерно 2 400 домовладениям, 12 котельным и предприятиям. Условия для подключения будут созданы для перспективных потребителей в шести районах – Ишимском, Казанском, Тобольском, Тюменском, Уватском и Ярковском.