Тюменских ветеранов вакцинируют от коронавируса на дому. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Тюменских ветеранов Великой Отечественной войны вакцинируют от коронавируса на дому. Дело в том, что в майские праздники пожилых людей посетит большое количество гостей, поэтому их необходимо защитить от инфекции.

Так, на днях прививку от COVID-19 поставили супругам Валентине Андреевне и Александру Трофимовичу Кисляк. «Я советую своим современникам ставить прививку от коронавируса», – сказала Валентина Андреевна.

В департаменте здравоохранения Тюменской области отметили, что поликлиники обзванивают население, предлагают вакцинацию ветеранам и формируют листы ожидания. Сначала в удобное для граждан время на дом выезжает терапевт, он проводит осмотр, измерение основных показателей организма. После одобрения со стороны врача приезжают фельдшер и медицинская сестра и проводят вакцинацию.