Тюменку, погибшую Заречном парке, искали с сентября. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Появились новые подробности по резонансному делу о найденном в Заречном парке Тюмени трупу. Как оказалось, найдено тело 74-летней местной жительницы, которая числилась пропавшей с сентября прошлого года. Ранее следователи возбуждали уголовное дело по статье «Убийство».

– Сегодня, 16 апреля, около 13.30 тело женщины обнаружено в парке, расположенном в Заречном микрорайоне города, недалеко от места ее проживания. В настоящее время на месте происшествия работают следователи СКР, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что на месте были обнаружены документы погибшей. Чтобы установить точную причину смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства смерти женщины. Расследование уголовного дела продолжается.

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