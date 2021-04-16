Тюменский водоканал заявил об абсолютной безопасности городской воды. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

«Росводоканал Тюмень» заявил об абсолютной безопасности городской воды. Таким образом, в компании ответили на посты в соцсетях, где местные жители жаловались на качество жизненно важного ресурса.

– Показатель «перманганантная окисляемость», характеризующий наличие органических веществ, связан с источником водопотребления – речной водой. Незначительные изменения в концентрации показателя не влияют на безопасность питьевой воды. После реализации намеченных мероприятий вопрос сезонных превышений этого показателя будет решен окончательно, – пояснили в компании.

Там также отметили, что повышенное содержание марганца характерно для нашей местности – он содержится как в реке, так и в подземных водоносных источниках. Современные требования СанПиН регламентируют содержание марганца в количестве 0,1 мг на литр.

Также стало известно, что показатели «перманганантная окисляемость» и «марганец» не влияют на цветность, мутность или выпадение осадка.

– Вся подаваемая потребителям вода проходит этап обеззараживания, поэтому абсолютно безопасна, – резюмировали специалисты.