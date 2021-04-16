В Тюмени задержали таксиста, который не сдал права после пьяной езды и оставления места ДТП

В Тюмени задержали таксиста, который не сдал права после пьяной езды и оставление места ДТП. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Восточном административном округе Тюмени автоинспекторы задержали водителя такси. Мужчину ранее лишили водительских прав, однако он продолжать крутить баранку.

– 49-летний горожанин в декабре 2020 года был лишен права управления транспортом за оставление места ДТП, но водительское удостоверение не сдал. В марте этого года водителя задерживали за пьяную езду, – рассказали о «заслугах» нарушителя в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что на этот раз мужчину точно отстранили от управления автомобилем, материалы отправлены в суд, машина эвакуирована на спецстоянку. Нарушителю грозит административная ответственность либо в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, либо административного ареста до 15 суток, либо обязательных работ на срок от 100 до 200 часов.