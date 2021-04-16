В парке Заречный в Тюмени обнаружили труп женщины

В парке Заречный в Тюмени обнаружили труп девушки. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В парке Заречный, который находится на улице Щербакова в Тюмени, нашли труп женщины. В настоящее время на месте работают следователи и стражи правопорядка. Об этом свидетельствуют фотографии, выложенные очевидцами в одном из местных сообществ в социальной сети «ВКонтакте».

– Сообщение об обнаружении трупа поступило на пульт дежурной части в 13.05. На этот момент известно, что выполнялись работы по откачиванию воды на улице Щербакова, – рассказали в пресс-службе управления МВД по городу Тюмени.

Видимо, труп горожанки как раз и был найден во время проведения работ. Сейчас эксперты устанавливают личность и причины смерти человека.