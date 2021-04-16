Тюменцам рассказали о правильном складировании листвы и веток перед субботником. Фото - "ТЭО".

В Тюмени завтра, 17 апреля, пройдет общегородской субботник. В связи с этим горожанам напоминают о правильном складировании листвы и веток.

– Каждую весну и осень жители региона сталкиваются с неприятной ситуацией, когда контейнеры для ТКО на площадке переполнены листвой и ветками. Из-за этого воспользоваться ёмкостями по назначению нельзя – для коммунальных отходов не остается места. Контейнерные площадки – это цивилизованные места накопления, а не свалки, – отметила первый заместитель руководителя ООО «ТЭО» Светлана Петренко.

Чтобы избежать захламления территории, гражданам нужно разумно подходить к складированию отходов: мелкую растительность собирать в мешки, ветви деревьев обвязывать веревкой. Эти отходы можно аккуратно оставить у контейнерной площадки, а габаритные отходы разместить с другой стороны.

Если возникли вопросы по вывозу ТКО или нужна консультация, всегда можно обратиться к специалистам регионального оператора в социальных сетях или по телефону горячей линии 8-800-250-73-26.