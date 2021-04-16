Россиянам стал неинтересен Навальный

Россияне потеряли интерес к фигуре Алексея Навального. Его последователи отказываются принимать участие в акциях с требованиями освобождения блогера. Об этом говорит ряд факторов.

Так, например, из опроса на «Радио Свобода», следует, что абсолютное большинство (87%) его участников высказались против Навального. Такую же позицию фиксирует то обстоятельство, что аудитории Telegram-каналов «Навальный» и «Команда Навального» сократились за два месяца на 50 тысяч пользователей.

Стоит отметить, что соратники оппозиционера намеренно накручивают показатели регистрации на странице «Свободу Навальному!» за счёт использования ботов и непрозрачности процедуры подсчёта.