В доме в СНТ «Плодовое» под Тюменью взорвался газовый баллон. Фото: Ольга Крыльцова

В СНТ «Плодовое» под Тюменью накануне, 15 апреля, в одном из домов взорвался газовый баллон. Пострадал один человек.

– Пострадавшего доставили в Областную клиническую больницу №1. В настоящий момент он проходит необходимое лечение в условиях реанимации. Состояние оценивается как тяжелое. По предварительным данным, он обжог половину тела, также диагностирован ожог дыхательных путей, – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

Отмечается, что дом не газифицирован. Жильцы использовали баллон для приготовления еды. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося.