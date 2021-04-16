Итоги благотворительной акции #улыбнисьДетям2021. Фото предоставлено "КП".

Семейная стоматология «Доктор Альбус» и Тюменское отделение Российского детского фонда подвели итоги благотворительной акции #улыбнисьДетям2021.

Пользователи социальных сетей выкладывали в своих профилях собственные фото с широкой улыбкой и добавляли хештег #улыбнисьДетям2021. А «Доктор Альбус» за каждое такое фото начислял 150 рублей для оказания стоматологической помощи юным подопечным дома социальной реабилитации семей и детей «Борки».

Участники акции опубликовали 33 снимка. «Доктор Альбус» в честь открытия новой клиники в центре Тюмени утроил сумму, и в итоге в фонд передан сертификат на 15 000 рублей.

«Эта акция стала пятой по счету. Наши пациенты, которые в ней участвовали, уже могут похвастаться красивыми улыбками, и вместе с ними мы дарим возможность пройти качественное стоматологическое лечение детям из семей, которые нуждаются в социальной поддержке», – отметила главный врач клиники Ольга Фролкина.