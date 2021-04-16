В Тюмени на форуме «Семья» расскажут о нюансах взаимоотношений братьев и сестёр. Фото - pixabay.com.

18 апреля в Тюмени состоится ежегодный областной форум «Семья», который в этот раз пройдёт в онлайн-режиме.

С 10:00 до 12:00 родители смогут подключиться к эфирам спикеров, которые расскажут о нововведениях в сфере выдачи выплат на детей; ответят на вопросы о дошкольном образовании; дотациях семьям, которые хотят переехать жить из города в сельскую местность.

«В этом году форум проходит в усеченном формате и состоит из двух самых популярных у родителей секций - «Семьи и государства» и «Психологии», - рассказывает организатор мероприятия, Елена Кашкарова. - Мы уже собираем вопросы от родителей в специальной форме на сайте регистрации, также можно будет задать вопросы онлайн во время форума».

С 12:30 стартует секция «Психология», а рамках которой ее модератор Полина Гаранина пообщается с психологом-консультантом Юлией Лукашенок на сложную тему семейного насилия и его влияния на формирование психологии подростка.

С 13:00 семейный психолог Кулева Надежда разберёт проблему разности взглядов разных поколений и что делать, когда в воспитание детей вмешиваются бабушки и дедушки? Как реагировать и как очертить границы, чтобы никого не обидеть? И возможно ли это?

В 13:30 психолог Баймуратова Наталья расскажет о нюансах взаимоотношений в семье братьев и сестёр.

А завершил секцию психологии выступление подросткового психолога из Санкт-Петербурга Никиты Карпова, который объяснит, почему стабильная самооценка - один из ключевых факторов успеха и благополучного развития; откуда она берется, как формируется, что на нее влияет? Поговорит с родителями о том, почему самооценка так расшатывается в подростковом возрасте и обостряется восприятие личных границ. И, самое главное, что в этом случае делать родителям и как себя вести?

Участие в форуме бесплатное, но необходима регистрация, которая доступна по ссылке. С подпорной программой форума можно ознакомиться тут.