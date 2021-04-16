Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 16 апреля 2021 года увеличилось на 53 человека. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 16 апреля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 53 и составило 34 434 человека.

За последние сутки в России выявлено 8 995 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 13% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 397 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 109 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 684 148 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 104 795 летальных исходов, выздоровели 4 310 557 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменскую область доставили еще 7 200 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак». На сегодняшний день общее число поступившей в регион вакцины «Спутник V» составляет 106 367 доз.