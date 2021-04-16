В Тюменскую область поступила крупная партия вакцины от коронавируса. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменскую область доставили еще 7 200 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак». На сегодняшний день общее число поступившей в регион вакцины «Спутник V» составляет 106 367 доз.

– Всего вакцинировано 89 523 человека. Прошли полный курс вакцинации в два этапа 52 302 жителя области. «ЭпиВакКорона» из первой массовой партии первым туром привито 764 человека. Помимо этого, им в регионе уже привито 500 человек, участвовавших в исследованиях вакцины, – рассказали в оперативном штабе региона.

Врачи убедительно просят всех записываться на вакцинацию только в одну поликлинику, желательно по месту прикрепления, и одним из трех способов: на федеральном портале госуслуг, по номеру горячей линии 122 или в поликлинике.