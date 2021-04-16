Депутаты Тюменской облдумы заявили об успешной реализации проектов по благоустройству. Фото - duma72.ru.

Депутат Тюменской областной думы, региональный координатор проекта партии «Единая Россия» «Городская среда» Сергей Медведев в рамках рейда по Тюмени посетил несколько обновленных дворов и остался доволен увиденным. Вместе с подрядчиками, общественниками, главой управы Ленинского округа Александром Ильиным и коллегой Дмитрием Осиповым он побывал во дворах на улицах Жуковского, Ершова и в сквере Якова Неумоева.

– Проект «Единой России» уже несколько лет реализуется достаточно успешно, как и федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» и национальный проект «Жилье и городская среда». Перспективы у этого направления – хорошие. Напомню, в своё время депутаты-единороссы Государственной думы обратились в правительство РФ с предложением выделить средства из федерального бюджета на благоустройство российских городов и поселений. Они были услышаны. Вместе с финансами субъектов и муниципалитетов получилась серьезная основа для воплощения идеи в жизнь. Уверен, что все планы по благоустройству будут также эффективно реализовываться и дальше, – заявил региональный парламентарий.

Одним из первых районов депутат посетил Мыс. Здесь жители домов № 76, 80 и 84 на улице Жуковского не нарадуются на обновленный двор, который вырос буквально на их глазах на пустыре. Теперь здесь весело резвятся дети и отдыхают родители. Не обошла реконструкция и двор домов № 11 и 13 на улице Ершова. Тут установили современные качели и гамаки.

Далее Сергей Медведев с коллегами посетил сквер Якова Неумоева, который обновляли два года. Здесь в рамках проекта пространство поделили на три части: детскую, спортивную и историческую. Отметим, что с тех пор, как была перерезана лента, новый сквер не пустует. Отдохнуть сюда приезжают даже из других микрорайонов областной столицы.

– Важно, что сами люди принимают активное участие в процессе благоустройства территории, – отметил депутат. Кстати, с 26 апреля по 30 мая пройдет онлайн-голосование по выбору дизайн-проектов общественных территорий. Среди них тюменские скверы Пограничников, Юристов, Майский сквер в Ишиме. Все жители старше 14 лет могут выразить своё мнение на единой федеральной платформе https://gorodsreda.ru/.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени в 2021 году власти планируют благоустроить 52 двора, 31 из них – в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который реализуется в областной столице с 2019 года. За это время в городе преобразились 68 дворовых и семь озеленённых территорий. Кстати, в этом году планируется также обновить один сквер и четыре зеленых уголка.

Стоит напомнить, что в прошлом году капитальный ремонт был проведен в 52 дворах. Проектные решения по благоустройству для каждой дворовой территории были заранее предоставлены для обсуждения и согласованы с собственниками жилых помещений многоквартирных домов. Тогда во всех дворах была построена ливневая канализация закрытого типа с подключением к городским сетям, обустроено 174 дренажных и дождеприемных колодца, а в 25 дворах вода не задерживается благодаря предусмотренным с учетом рельефа уклонам асфальтобетонного покрытия.