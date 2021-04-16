В Тюмени проехавший по стопам девочки водитель пообещал купить ей новые кроссовки. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени накануне, 15 апреля, пять детей пострадали в ДТП в разных частях города. Вчера в областной столице стояла по-летнему теплая погода, и юные горожане на велосипедах и самокатах заполонили город.

Так, на пересечении Тобольского тракта и улицы Малышева водитель на «Тойоте» проехал по стопам 15-летней школьницы. Мужчина пообещал купить ей новые кроссовки. Девочке пришлось вызывать медиков.

– На улице Лесопарковаой Opel сбил 10-летнюю девочку, которая шла по пешеходному переходу вместе с подругой. У пострадавшей диагностировали травму стопы. Еще одна 11-летняя горожанка переходила улицу Барнаульскую вне пешеходного перехода, и ее сбила «Лада». Ребенок получил множественные ушибы, – сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Кроме того, во дворе дома на улице Чаплина автомобиль KIA сбил 9-летнего велосипедиста. Ребенок получил легкие травмы.