На улице Широтной в Тюмени восстановили трубопровод. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

В Тюмени специалисты местного водоканала завершают работы по санации сетей водоснабжения в районе пересечения улиц Широтной и Олимпийской. Здесь восстановлен водопровод протяженностью 270 метров.

– После запуска водовода улучшится качество водоснабжения в районе и повысится давление в сети. Работы проводятся без ограничения услуг водоснабжения. Жители Восточного округа областного центра предупреждены о снижении давления в сети с 9.00 до 17.00, – отметил начальник цеха эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций Владимир Шааб.

В компании подчеркнули, что после смены гидравлического режима возможно кратковременное ухудшение качества воды. Чтобы минимизировать изменения, специалисты предприятия проведут промывки водопровода.