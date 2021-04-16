На улице Широтной в Тюмени восстановили трубопровод.
Фото: «Росводоканал – Тюмень»
В Тюмени специалисты местного водоканала завершают работы по санации сетей водоснабжения в районе пересечения улиц Широтной и Олимпийской. Здесь восстановлен водопровод протяженностью 270 метров.
– После запуска водовода улучшится качество водоснабжения в районе и повысится давление в сети. Работы проводятся без ограничения услуг водоснабжения. Жители Восточного округа областного центра предупреждены о снижении давления в сети с 9.00 до 17.00, – отметил начальник цеха эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций Владимир Шааб.
В компании подчеркнули, что после смены гидравлического режима возможно кратковременное ухудшение качества воды. Чтобы минимизировать изменения, специалисты предприятия проведут промывки водопровода.