В Тюменской области объявлен пожароопасный сезон. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области со вчерашнего дня, 15 апреля, установлен пожароопасный сезон. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Моор.

– Согласно постановлению, необходимо усилить пожарный надзор в лесах, а также обеспечить контроль за осуществлением мер пожарной безопасности в регионе, – сообщили в местном оперативном штабе.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что у объездной дороги в районе Лесобазы в Тюмени горело поле. Горожане запечатлели масштабное ЧП на свои фотоаппараты.

В настоящее время дознаватели устанавливают причину произошедшего. Специалисты подчеркивают, что главная причина пожаров в полях и лесах связана с человеком.