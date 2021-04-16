В центре Тюмени перевернулось такси с пассажиром. Фото: Ольга Викодур.

На перекрестке улиц Профсоюзной и Республики в Тюмени накануне, 15 апреля, столкнулись Honda Civic и Kia. В результате ДТП корейская иномарка перевернулась на крышу.

– По предварительным данным, водитель «японца» проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Травмы получили водитель такси и пассажир, их госпитализировали в областную клиническую больницу № 2. Обстоятельства происшествия устанавливаются, – прокомментировали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В региональном департаменте здравоохранения в свою очередь рассказали, что на месте аварии работали две бригады медиков. В настоящее время пострадавшие проходят комплексное обследование. У женщины подозрение на травму шеи, а у мужчины – на черепно-мозговую травму, передает «МегаТюмень».