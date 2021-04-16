Сбер выдал тюменцам 2,5 млрд рублей льготной ипотеки. Фото - Сбер.

Сбербанк за первый квартал 2021 года выдал в Тюменской области по программе «Господдержка 2020» около 900 ипотечных кредитов на сумму свыше 2,5 млрд рублей.

– С 15 апреля Сбер снизил процентную ставку по ипотечной программе «Господдержка 2020». Теперь квартиру в новостройке можно приобрести по ставке 5,75 процента при условии страхования жизни и здоровья, а также с учётом дисконта при использовании сервиса электронной регистрации сделки, который позволяет оформить право собственности без посещения Росреестра или МФЦ, – говорит управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

В рамках программы «Господдержка 2020» можно оформить ипотечный кредит до 6 млн рублей в любом регионе России, кроме Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области – там максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей. Первоначальный взнос – от 15% стоимости недвижимости, срок кредитования – до 20 лет. Оформить ипотеку можно онлайн на сайте DomClick.ru.

При приобретении жилья в новостройке клиентам на сайте DomClick.ru доступны дополнительные преференции от застройщиков региона. Например, можно получить скидку на первый год ипотеки или выбрать дисконт в рамках комплексного предложения по строительным проектам, которые финансирует Сбербанк с применением счетов эскроу.