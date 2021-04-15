В Тюмени продают вертолеты-такси

Фото: скриншот с сайта-объявлений

На одном из сайтов-объявлений появилась информация о том, что в Тюмени выставлены на продажу несколько мини-вертолетов.

Такие вертолеты относятся к классу бизнес-такси. Хозяин транспортных средств рассчитывает на срочную сделку. Владелец указал, что это модель Robinson R44 2009 – 2010 годов выпуска. Стоимость столь необычного транспорта составляет от 5,5 до 7,5 миллиона рублей. Также хозяин подчеркнул, что рыночная стоимость таких вертолетов составляет 11 миллионов рублей.

– Налёт – от 2000 до 4 000 часов, в отличном состоянии. Вся документация – по запросу, – подчеркнул собственник.