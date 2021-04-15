Синоптики Тюменской области предупреждают о сильном похолодании

Небо над Тюменью Фото: Виктория Стеблова

Погода в Тюменской области может резко ухудшиться. Об этом жителей предупреждают синоптики региона. Тепло апрельских дней сменится похолоданием. В выходные дни температура воздуха вновь опустится ниже нуля.

В воскресенье, 18 апреля, температура воздуха днем составит от +3 до 0 градусов, а в ночное время и вовсе понизится до минус 7 градусов. Помимо похолодания, ожидается сильный ветер – до 16 метров в секунду.

Весеннее тепло вернется в регион лишь в середине следующей недели.