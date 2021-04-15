Участковый из Исетского района задержал мужчину, подозреваемого в угрозе убийством

Кухонный нож Фото: Виктория Стеблова

В дежурную часть отдела полиции села Исетское поступило сообщение из Исетского района. В сообщении говорилось об угрозе убийством 38-летней жительницы.

Проверяя данную информацию, участковый установил личность подозреваемого и задержал его. В ходе проверки выяснилось, что потерпевшей угрожал ее сожитель 1988 года рождения. Ссора в семье произошла после распития алкогольных напитков. На следующий день женщина собиралась в гости к родственникам в соседний населенный пункт. Мужчина не оценил данного развлечения и потребовал остаться дома.

Между сожителями вспыхнул конфликт, в ходе которого подозреваемый угрожал своей гражданской жене кухонным ножом, приставляя его к ее шее. После того как отношения были выяснены, испуганная женщина обратилась в полицию.

В отношении жителя Исетского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый может лишиться свободы на срок до двух лет.

На данный момент мужчина отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.